Bb Competition trionfa allo Slalom Massa-San Carlo con Coppa Scuderie

Bb Competition festeggia allo Slalom Massa-San Carlo, appuntamento che ha elevato il sodalizio spezzino al primo posto nel confronto a squadre, con l’assegnazione della Coppa Scuderie. Una prestazione corale di grande intensità, con il pilota Luca Raspini interprete del miglior risultato, il terzo posto assoluto conquistato al volante di una Peugeot 205 di Gruppo Speciale, vettura assistita tecnicamente dalla stessa Bb Competition. Sesta posizione assoluta, vincitrice nel confronto di gruppo e classe, per la Renault Clio Rally3 di Massimo Pucci, esemplare schierato dal team V-Sport: il driver ha affrontato l’asfalto delle strade sulle prime colline di Massa in vista del Rally degli Abeti del prossimo fine settimana, gara valida per la Coppa Rally di Zona. Nona piazza, con due medaglie d’argento nelle categorie di appartenenza, per Marco Betti, tornato al volante della Renault Clio RS. Stefano Iani, pilota che ha avuto a disposizione una Honda Civic di Gruppo A, ha concluso, invece, al terzo posto di classe mentre, a concludere il confronto da unico rappresentante della ‘RS Plus’, è stato Pietro Bancalari, su Renault Clio RS. Ottimo secondo posto di classe, infine, per Giorgio Cerretti, chiamato all’esordio con la sua Fiat 600 di A0. Caratterizzati da sfortuna entrambi gli impegni rallistici affrontati da Bb Competition nel weekend, con Liberato Sulpizio uscito di strada alla Targa Florio mentre stava affrontando la seconda prova speciale. Il driver, al volante della Hyundai i20 N Rally2 condivisa con Alessio Angeli, ha mandato in archivio anzitempo il terzo appuntamento tricolore, caratterizzato da alternanza meteorologica. Sulle strade del Rally delle Palme, manche valida per la Coppa Rally di Zona 2, Nicolò Minetti e Deborah Casazza sono invece stati fermati da un problema tecnico alla loro Citroën Saxo di classe A6.

Nelle scorse settimane, comunque, Bb Competition ha esultato per l’ottava posizione assoluta conquistata dal suo portacolori Moreno Cambiaghi sulle strade della Coppa Valtellina, appuntamento valido per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally di Zona 3, contesto che sta confermando grandi soddisfazioni in ottica Trofeo Michelin Italia. Il driver, affiancato da Giulia Paganoni sulla Peugeot 208 Rally4 schierata dal team Autotecnica 2 ed equipaggiato con pneumatici Michelin, è riuscito a prevalere nel confronto a due ruote motrici, nella sua centesima partecipazione agonistica. Dalla Valtellina alle strade del Rally Porec, in Croazia, dove Simone Boscariol e Jasmine Manfredi hanno concluso l’appuntamento maturando ancora esperienza internazionale sui sedili della Renault Clio R3T, vettura con la quale hanno concluso al nono posto del confronto valido per il Ter ed al quattordicesimo di quello ‘Mitropa’. Marco Magi