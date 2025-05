Bbc Grosseto affronta Reggio Emilia: due sfide cruciali per evitare la crisi

Due sfide da vincere altrimenti si aprirebbe la crisi. E’ questo l’obiettivo del Bbc Grosseto che oggi (alle 15.30 e alle 20.30) affronterà allo ’Jannella’ il Reggio Emilia. Il pareggio ottenuto contro il Nettuno ha caricato un po’ il morale della formazione allenata dal manager Del Santo che ha solo un successo in carniere. L’attacco si è fatto valere, grazie anche agli innesti di Tromp e Profar che hanno dato ulteriore profondità al linuep. La rotazione dovrebbe essere confermata con Giulianelli in gara uno e Pineyro nel secondo incontro, ma le decisioni potrebbero cambiare anche in vista del recupero di gara due del derby con il Bsc Grosseto in programma martedì. La formazione non dovrebbe cambiare anche se Green, impegnato nella Pony league, non sarà della doppio incontro. In seconda lLargo dunque a Vaglio nelle due gare. La vittoria arrivata all’ultimo respiro in gara due contro il Macerata ha caricato ulteriormente l’ambiente del Reggio Emilia in vista della serie in Maremma. Il manager Biagini non potrà però contare sul supporto di Alfinito (fra l’altro, un grossetano), che ha un risentimento al gomito ed è costretto ai box. Si preannuncia più lunga l’assenza di Acosta. Il giocatore, colpito da un lancio domenica pomeriggio, ha subìto la frattura del polso e sarà out per cinque settimane.