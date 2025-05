Bbc Grosseto conquista doppietta contro Reggio Emilia: vittoria al secondo extrainning

Importante doppietta per il Bbc Grosseto. La squadra del manager Carlo Del Santo bissa il successo nella seconda partita (3-2 il finale al secondo extrainning) dopo aver fatto un sol boccone del Reggio Emilia (7-3 nella prima gara). Bella e vibrante la sfida fin dalle prime battute con i lanciatori stranieri in pedana. L’attacco di Grosseto si dimostra subito aggressivo nei confronti del partente di Reggio, il dominicano Madan, che concede 3 singoli ai primi 4 battitori affrontati: Martini porta a casa Tomsjansen ed è 1-0. Sull’altro fronte Pineyro (anche questa volta l’ex Triplo AAA non ha dimostrato di essere un lanciatore all’altezza della situazione) si salva lasciando due corridori in base nel terzo, ma nel quarto subisce il primo fuoricampo stagionale di Dentoni, un solo homer che pareggia il conto. Tromp, però, imita l’esterno avversario nel quinto con un home-run a basi vuote che riporta avanti il Grosseto. Poi il Bbc Grosseto si affida ai rilievi ma qualcosa va storto: Gomez regge fino all’ottavo, quando concede il singolo di Rodriguez, che va a punto sulla valida di Tejada con Laurencio sul monte. Proprio Laurencio, a parte una palla veloce (fuori controllo) a 92 miglia, dovrà migliorare e parecchio le sue prestazioni Il pareggio fa cambiare le carte in tavola: il Reggio si affida a Betancourt e Del Santo chiama Penalver. I due ’traghettano’ il match senza ulteriori scossoni fino alla parte bassa dell’undicesimo, quando il rilievo della Palfinger, con un lancio pazzo, fa avanzare in posizione punto entrambi i corridori in base per regola, poi ci pensa Profar a mandare tutti a casa con la valida walk-off che sancisce il 3-2 finale e lo "sweep" a favore dei biancorossi che possono respirare in graduatoria. Domani di nuovo in diamante per il recupero (allo ’Jannella’ alle 20) tra Bbc e Bsc.