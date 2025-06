Bbc Grosseto crolla contro Nettuno: ottava sconfitta consecutiva

Il Bbc Grosseto non sa più vincere. Con il Nettuno (11-5 per i laziali in gara-due) la squadra di Del Santo colleziona l’ottavo ko di fila. Il duello disputato sabato sera allo stadio ’Jannella’ si è risolto al secondo inning. Marcial, dopo i tre kappa del primo inning che avevano fatto sperare in un grande incontro, crolla in maniera incredibile, facendo ipotecare la vittoria al Nettuno: Coutinho riceve la base ball e segna l’1-0 sul doppio di Mercuri, il quale corre a casa sul singolo di Annunziata. Poi il partente del Bbc subisce il singolo che porta in terza il corridore Annunziata, che segna sulla hit di D’Amico. Trinci segna il 4-0 sull’errore di tiro di Marcial sul bunt di Mazzanti. Le basi consecutive a Barbona, Zazza e Garcia portano a casa altri due punti. Sul 6-0 e basi cariche, senza eliminati, il manager Del Santo chiama Pineyro: Barbona viene eliminato a casa, Mercuri finisce "k", ma il doppio di Annunziata fa schizzare il punteggio sul 9-0. Il ’fly8’ su Trinci mette fine a una ripresa interminabile. Il Grosseto accorcia al cambio di campo con il doppio di Herrera e un errore difensivo. Al 3° arriva il 9-2 con il doppio di Tromp e il singolo di Deotto. Il doppio di Coutinho porta Nettuno il doppia cifra. All’8° il Bbc batte due valide sul rilievo Pecci e con l’ingresso di D’Amico la valida di Vaglio porta a casa Deotto e Cinelli, il singolo di Biscontri porta a casa il quinto punto. Il triplo di Annunziata e il doppio di Trinci fissano il punteggio sull’11-5.