BBC Grosseto domina San Marino Baseball 10-4 nella gara1 allo Jannella

BBC GROSSETO 10 SAN MARINO BASEBALL 4

SAN MARINO: Batista ed (2/5), Diaz ec (1/5), Helder 1b (2/5), Proctor r (1/4), Angulo 2b (0/3), Pieternella es (1/4), Marlin ss (0/4), Servidei dh (2/4), Di Fabio (Romito 0/1) 3b (0/1).

GROSSETO: Tomsjansen ec (1/4), Tromp es (2/5), Profar 1b (2/5), Martini 3b (3/4), Deotto ed (2/4), Exposito dh (1/4), Herrera (Greene) ss (0/3), Cinelli r (1/3), Vaglio 2b (0/4).

Successione - San Marino: 000 000 202 = 4 bv 9 e 2. Grosseto: 203 010 22X = 10 bv 12 e 1.

Lanciatori: Lage (L) rl 2.2, bvc 6, bb 1, so 4, pgl 5; Leal (r) rl 3.1, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 1; Mendez (f) rl 2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 2; Laurencio (W) rl 5, bvc 4, bb 2, so 4, pgl 0; Gomez (r) rl 1, bvc 3, bb 2, so 0, pgl 2; Piñeyro (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4; pgl 0; Peñalver (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 1.

Note: fuoricampo di Martini (2p. al 1°) e Diaz (2p. al 9°); doppi di Helder, Martini, Deotto (2) ed Exposito.

È un ko netto, quello maturato allo ‘Jannella’ di Grosseto in gara1. Il Bbc vince 10-4 facendo fruttare al massimo un inizio di gara molto concreto delle mazze e, allo stesso tempo, qualche giro a vuoto di un monte di lancio straniero fino a qui quasi perfetto per San Marino.

Mai così in difficoltà, Lage e compagni. Per il partente si tratta della prima sconfitta stagionale, con i segnali che si avvertono subito, fin dai primi minuti. Nonostante un doppio di Helder, il primo inning d’attacco sammarinese si risolve con un nulla di fatto e al cambio di campo il Bbc passa. Tomsjansen comincia con un singolo e, dopo le eliminazioni dell’ex Tromp (volata al centro) e di Profar (linea su Angulo), è Martini a colpire un fuoricampo che vale il 2-0 per Grosseto. San Marino mette i primi due uomini in base al 2° e anche al 3°, con l’aggancio che sembra vicino, ma spreca e non riesce a segnare punti. Nella parte bassa del 3° il Bbc allunga in maniera consistente e scappa via. I singoli di Tromp, Profar e Martini riempiono le basi, il doppio di Exposito li porta a casa per un 5-0 che si materializza con un solo giro di mazza.

La salita è ripidissima e stavolta il line-up sammarinese non riesce a essere concreto come al solito. Il 6-0 maremmano arriva al 6° coi due doppi consecutivi di Martini e Deotto e il tempo per recuperare è agli sgoccioli. San Marino ci prova con due punti al 7°, ma i padroni di casa replicano immediatamente per l’’8-2. All’8° il 10-2 arriva grazie alla volata di sacrificio di Tomsjansen e al singolo di Tromp. Nell’ultimo attacco sammarinese, un fuoricampo di Marcos Diaz con Batista in prima permette alla squadra di accorciare per il definitivo 10-4. Serata da dimenticare per la squadra di Bindi.