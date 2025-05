Bbc Grosseto in crisi dopo lo sweep subito dal Macerata

E’ uno sweep che apre una crisi quello subìto dal Bbc Grosseto ad opera del Macerata. La squadra di Carlo Del Santo, dopo aver perso gara-uno, si inchina anche sotto i riflettori (2-3 il finale) nella sfida riservata ai lanciatori stranieri. Il match si sblocca al quarto inning dopo tre riprese in controllo per i partenti Moreno e Pineyro, quest’ultimo apparso più in palla rispetto alle altre sfide del campionato: i doppi di Leonora e Carrera danno il primo vantaggio a Macerata, che poi allunga sul 3-0 nel quinto grazie all’errore dello stesso Pineyro e al singolo di Paolini. Il lanciatore del Bbc evita guai peggiori eliminando al volo Leonora con due corridori in posizione punto, per poi lasciare spazio ai rilievi Laurencio, Gomez e Penalver, che in tre concedono solo una valida in 4 riprese e tengono accese le speranze del Grosseto. L’attacco maremmano riesce a toccare Moreno con due singoli consecutivi al settimo, poi i due errori dell’interbase Matteo Pascoli permettono al Bbc di portarsi sul 2-3. Ma Rojas, subentrato a Moreno, elimina al piatto Franceschelli con due corridori in base e spegne la minaccia, per poi venire aiutato nell’ottavo dall’out sulle basi di Tomsjansen che corre inspiegabilmente verso la terza sull’errore all’esterno di Noguera per venire eliminato di mezza corsia. Casimiro rileva Rojas nel nono, concede solo una base ball e chiude i conti.