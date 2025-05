Bbc Grosseto sfida Fortitudo Bologna: inizia la doppia sfida al Gianni Falchi

La doppia sfida per il Bbc Grosseto alla Fortitudo Bologna si apre oggi alle 20 al ’Gianni Falchi’. Un match che promette scintille: in pedana saliranno i lanciatori stranieri mentre domani sera allo ’Jannella’ (sempre alle 20) toccherà ai lanciatori di scuola italiana. Il manager Del Santo sa benissimo di andare incontro ad una sfida delicata e non facile.

"Il Bologna è una delle grandi del campionato che ha iniziato un po’ in sordina ma sicuramente saprà come riprendere a correre – ha detto il tecnico del Bbc – e con Liberatore ha trovato quell’equilibrio che gli è mancato in queste settimane. Ci aspetta una partita difficile".

Sulla sconfitta pesante in gara due con San Marino, preferisce glissare: "Mi ricordo la vittoria contro Lage: prima di venire allo Jannella il lanciatore del San Marino aveva subìto solo sette valide. Noi l’abbiamo fatto scendere dopo 2.2 riprese. Ripartiamo da lì".

Ad aprire le danze sulle collinetta sarà Martial, reduce dalla bella vittoria con San Marino. Pronti al rilievo saranno Gomez, Pineyro e Penalver. Invariato il resto della formazione con Cinelli ricevitorie, gli interni saranno Profar (in prima), Vaglio (in seconda), Herrera (interbase) e Martini (in terza). All’esterno Tromp (a sinistra), Tomsjansen (al centro) e Deotto (a destra). Battitore designato sarà Exposito.