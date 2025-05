Bbc Grosseto sfida Macerata: doppio incontro cruciale allo Jannella

Reduce da tre successi di fila, incluso il successo nel recupero del derby di martedì contro il Bsc, il Bbc Grosseto è pronto ad affrontare la serie contro il Macerata allo Jannella in programma oggi (15.30) e stasera (alle 20). "Vincere è ovviamente importante per l’umore della squadra e questa piccola striscia di successi è stata davvero importante – ha detto il manager Carlo Del Santo – Voglio fare un plauso ai ragazzi che, partita dopo partita, stanno crescendo di livello, a dimostrazione che il duro lavoro in settimana funziona sempre. Ora ci aspettano sfide dure che vogliamo giocare al massimo delle nostre capacità".

Il Bbc ha tutto l’organico a disposizione e schiererà Pineyro come partente nella sfida riservata al pitcher straniero. Nella gara riservata ai lanciatori di oggi la decisione finale verrà presa prima della sfida ma è probabile che tocchi a Giulianelli. Formazione al completo per i marchigiani, con il rientro a tempo pieno di Leonora dopo la squalifica. Rotazione di lanciatori invariata con Quattrini e Moreno che saranno i partenti delle due partite.

"La settimana scorsa abbiamo affrontato un Big Mat Grosseto molto competitivo - dice il manager Pier Paolo Illuminati - mi aspetto lo stesso anche dal Bbc, anche se noi, come sempre, andremo in trasferta con l’obiettivo di vincere entrambe le partite. Finora abbiamo lasciato per strada qualche gara in modo rocambolesco, a volte per errori di gioventù o inesperienza".