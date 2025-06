Bbc Grosseto sfida Nettuno nel derby del Tirreno: atteso riscatto dopo Parma

Il Bbc Grosseto torna allo ’Jannella’. Oggi alle 15.30 e alle 20 sul diamante di viale della Repubblica arriva il Nettuno, per l’ormai classico derby del Tirreno. Dopo la doppia sconfitta con il Parma, il nove maremmano è atteso ad un pronto riscatto anche perchè la classifica è veramente brutta. Ma non mancano i problemi per il manager Del Santo: dovrà ancora fare a meno di Profar, che continua ad avere problemi a un fianco per cui i tempi di recupero sono incerti. Ai box anche Nicola Garbella, che rientrerà la prossima settimana dopo il grave lutto (la perdita del padre) che lo ha costretto a volare negli Stati Uniti per un mese. Pronto ad arrivare in Maremma anche Giovanni Garbella, fratello di Nicola, esterno dalla mazza pesante che lo scorso anno fece molto bene in biancorosso.

"Si affrontano una squadra in salute come il Nettuno e una che sta facendo fatica come la nostra - dice il manager Carlo del Santo - il nostro problema è legato puramente alla produzione di punti, perchè come numero di valide siamo sul livello degli avversari". Rotazioni di lanciatori confermate con Giulianelli partente e Robles rilievo nella partita pomeridiana, mentre in quella aperta palla affidata inizialmente a Marcial e situazione bullpen da valutare. Il resto della formazione vedrà alternarsi dietro il piatto Exposito e Cinelli, in prima Martini, in seconda Vaglio, interbase Herrera e Funzione in terza. La linea degli esterni sarà composta da Tromp (a sinistra) Tomsjansen (al centro) e Deotto (a destra). Il battitore designato sarà uno dei due catcher che rimarrà a riposo. Pronti comunque anche i giovani.

Il Nettuno, reduce da tre pareggi nelle ultime tre serie disputate, in settimana ha potuto testare il loro stato di forma nell’amichevole disputata contro la Nazionale azzurra, in cui comunque lo staff tecnico ha deciso di tenere a riposo alcuni dei lanciatori principali. A parte Joseph, ancora in fase di recupero, tutto il resto della squadra è disponibile. "Siamo in buona forma - dice il manager Roberto De Franceschi - andiamo a Grosseto per giocarci due partite cercando di dare il 100%".