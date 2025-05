Bbc Grosseto vince contro Bsc Big Mat: Garbella, Giulianelli e Robles protagonisti

Trascinato dai lanci del trio Garbella, Giulianelli e Robles, capaci di concedere solo 4 valide all’attacco del Bsc Big Mat, il Bbc Grosseto pareggia la ’serie’ grossetana battendo il nove di Enrico Vecchi per 3-1.

Il Bbc ha iniziato forte la sfida, segnando una volta al primo e al secondo inning. In apertura di gara è stato un doppio di Renzo Martini a sbloccare la contesa contro il partente Artitzu. Nella seconda ripresa, invece, un errore difensivo sul bunt di Gabriele Chelli ha permesso agli ospiti di andare sul 2-0. Dall’altra parte il Big Mat ha cercato di sbloccarsi a livello offensivo, ma ha faticato molto contro i lanci di un ispirato Garbella. L’unica vera occasione dei primi inning per la squadra di casa è arrivata al terzo quando, con due out, Ludovisi e Sellaroli (doppio) hanno battuto due valide. Il partente del Bbc non ha però tremato e ha ottenuto la terza eliminazione. Al settimo inning il doppio di Deotto ha spinto gli uomini allenati da Carlo Del Santo sul 3-0. Con le spalle al muro il Big Mat ha iscritto il proprio nome al tabellone, accorciando le distanze. Con uno fuori, Garbella ha colpito consecutivamente Isenia e Lopez. La valida di Giordani è valsa il 3-1. Giulianelli chiude l’attacco senza subire ulteriori punti. Nella nona ripresa il Bsc ha avuto la ghiotta occasione di riaprire la partita ma, con Isenia in terza, non ha trovato la via della valida con il giovanissimo Attriti (classe 2008, per lui l’esordio in serie A1), con salvezza di Robles.