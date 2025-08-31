Beach soccer: azzurri a Viareggio. Domani inizia il ritiro per l’Europeo

La Nazionale italiana di beach soccer da domani inizia il ritiro a Viareggio per preparare al meglio la Superfinal degli Europei di calcio su spiaggia che si terrà proprio al Viareggio (dal 9 al 14 settembre sulla sabbia del Beach Stadium “Matteo Valenti” al Bagno Flora sul lungomolo dove si sfideranno i più forti giocatori e giocatrici d’Europa, a caccia del titolo continentale).

L’ItalBeach maschile gli Europei li ha vinti tre volte: nel 2005, 2018 e 2023. Mentre l’anno scorso perse la finale. In questa edizione 2025 della massima rassegna continentale per nazionali gli azzurri sono stati inserito nel girone A con Francia (gara in programma martedì 9 settembre), Portogallo (mercoledì 10 settembre) e Bielorussia (venerdì 12 settembre). Tutte le sfide dell’Italia inizieranno alle ore 18 e saranno trasmesse in diretta dalla Rai. Le migliori due del raggruppamento voleranno in semifinale sabato 13 settembre. L’altro girone (il B) è composto da Spagna, Svizzera, Ucraina e Danimarca. Le finali sono poi tutte in programma domenica 14.

Sono 16 i giocatori selezionati dal c.t. Emiliano Del Duca per questa fase di preparazione (da cui poi sceglierà i 12 che prenderanno parte al torneo). E di questi 16 ben 6 sono di Viareggio ed in 5 vestono la maglia bianconera della VBS. L’elenco dei convocati che si radunano domani è questo: portieri Gabriele Barbagallo, Gean Pietro Carleti Negrini, Leandro Casapieri; difensori Orazio Campagna, Josep Gentilin Jr, Amir Shalabi; esterni Ovidio Alla, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Emanuele Giusti, Luca Remedi, Samuele Sassari; attaccanti: Marco Giordani, Alessandro Remedi, Matteo Santini, Fabio Sciacca.