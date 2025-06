Beach soccer. Carlo Romani Cup. Wan Lab in estasi

È iniziata la stagione di calcio da spiaggia e, come da tradizione, è stata la Carlo Romani Cup ad aprire le danze. La 24° edizione, andata un scena lo scorso weekend sulla spiaggia del Bagno Flora in Passeggiata, se l’è aggiudicata la Wan Lab Viareggio al termine di un vero e proprio testa a testa con la Pizzeria New Port, conclusosi con il 3-1 della finale (Lo Monaco 2, Merlino/Benedetti). Entrambe nel girone B avevano iniziato, rispettivamente, con un 10-0 sulla Croce Verde Viareggio (Merlino 3, Columbu 2, Gori 2, Fredianelli, Toscano, Lo Monaco), ed un 6-3 sempre sui croceverdini (Alisas, Elisei, Pergion, Habili 2, Landucci/Piras, Santos, Menichino). In parità il primo testa a testa, con un 3-3 (successo ai rigori della Pizzeria New Port) che qualifica entrambe (Toscano 2, Lo Monaco/Aisas, Habili, Benedetti).

Nel girone A, invece, il Saba Team supera 4-3 lo Spera Ebbasta (Cosignani 2, Bertuccelli, Biancini/Angeli, Nicolai, Spelta) e poi 6-1 il Clima Project (Cosignani 2, Tavoletti 2, Cinquini, Dinelli/Fialdini). A completare il girone l’1-0 dello Spera Ebbasta sul Clima Project (Motto). In semifinale lo Wan Lab Viareggio ha superato 5-2 il Saba Team (Lo Monaco 3, Toscano, Merlino/Di Cristofaro, Bertuccelli), mentre la Pizzeria New Port aveva liquidato 3-0 lo Spera Ebbasta (Bragazzi, Habili, Cupisti).

Detto del successo finale del Wan Lab Viareggio, al 3° posto si è classificato il Saba Team (4-3 allo Spera Ebbasta:Dinelli 2, Tomei, Biancini/Angeli 2, Scetta), mentre al 5° ha chiuso il Clima Project (5-3 alla Croce Verde Viareggio: Navari 2, Fiscaletti, Pardini, Fialdini/Ansani, Menichino, Ottone).

Sergio Iacopetti