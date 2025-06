Beach soccer: da lunedì inizia l’Academy al Bagno Flora. L’Under 15 della Vbs è campione regionale

Trionfo sulla sabbia di casa per i giovani della Farmaè Viareggio Beach Soccer Under 15, guidati dal mister Andrea Santini e dal vice Fabio Gaspari, che si sono aggiudicati la fase regionale del campionato di categoria, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Nel triangolare disputato al Beach Stadium “Matteo Valenti” sul lungomolo viareggino la Vbs ha superato 5-1 il Pietrasanta (doppietta di Santini, reti di Baldi, Tortora e Masala) e 4-1 il Pisa (a segno Santini, Baldi, Giuliani e Lazzeri). Ecco la rosa U15: Tommaso Angeli, Andrea Baldi, Lorenzo Del Pistoia, Bryan Giuliani, Lorenzo Guidetti, Matias Guidi, Manuel Lazzeri, Filippo Martinelli, Giulio Masala, Pablo Santini, Samuele Santini, Giovanni Tortora. I baby bianconeri accedono così alla fase interregionale di categoria e assicurano un promettente futuro al movimento della Vbs.

Intanto è pronta a ripartire la Vbs Academy, dove si potrà andare “a scuola di beach soccer“ con gli affermati campioni di questa disciplina: a curare il campus estivo saranno infatti alcuni dei top-player della prima squadra del Viareggio che milita nel massimo campionato nazionale di Serie A. Da lunedì (23 giugno) prenderà il via l’Academy della Vbs che darà la possibilità ai bambini e alle bambine nati tra il 2010 e il 2020 di approcciarsi al beach soccer. Si svolgerà sulla spiaggia del Bagno Flora per 6 settimane (fino al 1° agosto), dal lunedì al venerdì (orario 8-14). Gli istruttori saranno i giocatori della prima squadra e dell’Under 20 del Viareggio Beach Soccer, coordinati da capitan Andrea Carpita. Tra questi anche campioni internazionali che spiegheranno ai partecipanti tutti i segreti del beach soccer. "La Vbs Academy non è solo un’occasione per avvicinare i più piccoli al beach soccer...ma rappresenta un vero e proprio progetto educativo – spiega Carpita – attraverso lo sport trasmettiamo valori fondamentali come il rispetto, la condivisione, l’impegno e il gioco di squadra. Farlo in un ambiente sano e inclusivo, guidati da atleti di altissimo livello, significa contribuire alla crescita personale e sociale di ogni bimbo o bimba".