Beach soccer, da oggi fino a sabato a San Benedetto del Tronto: per l’occasione i bianconeri hanno ingaggiato anche Sapienza e Bartoli. Missione Coppa Italia per l’Under 20 della Vbs

A San Benedetto del Tronto si assegna un’altra Coppa Italia del beach soccer, stavolta quella Under 20. A meno di una settimana dalla finale raggiunta dalla prima squadra del Viareggio (e poi persa contro Napoli), tocca ora ai giovani bianconeri di mister Marco Pacini provare a conquistare il trofeo già messo in bacheca nel 2023. Per farlo occorrerà vincere tutte e tre le partite in programma, a cominciare da quella dei quarti di stasera alle 19 contro la vincente di Città degli Eventi-Vasto. "Andiamo a San Benedetto con la ferma volontà di arrivare in fondo – assicura Pacini – essendo l’ultimo obiettivo stagionale rimastoci, sappiamo bene di dover mettere in campo qualcosa in più". La Vbs non è infatti riuscita a centrare la qualificazione alla Final Four scudetto del campionato Under 20 pur avendo ottenuto 3 vittorie nelle 5 gare giocate nella fase a gironi a Terracina, a fronte di 2 sconfitte (1 ai rigori).

"Ripartiamo proprio da quei tre successi di fila e dalle prestazioni che nel complesso sono state tutte valide – prosegue l’allenatore – purtroppo negli episodi abbiamo commesso qualche errore, pagandolo a caro prezzo, ma l’atteggiamento mi è piaciuto e mi lascia ben sperare per la Coppa Italia: è una competizione a cui teniamo molto". Rispetto al campionato Pacini avrà a disposizione Gabriele Sapienza (classe 2004) e Valentino Bartoli (2005). "Ci garantiranno quella fisicità che ci è mancata a Terracina soprattutto a livello difensivo. Sono due innesti di indubbio valore. La società è stata brava e reattiva nell’intervenire, facendo sì che ci si possa presentare nelle migliori condizioni".

Per questa Coppa Italia il gruppo bianconero è composto dai portieri Moretti (squalificato per i quarti), Sargentini e Diridoni e dai giocatori di movimento Matteo Santini, Belluomini, Tomei, Santucci, Lombardi, Colombi, Tofanelli, Minichino oltre appunto a Bartoli e a Sapienza. "Abbiamo apportato qualche correttivo rispetto alla fase a gironi del campionato nella quale purtroppo 3 o 4 giocatori chiave non erano al meglio – dice il direttore Stefano Santini – abbiamo aggiustato il tiro in vista della Coppa Italia... perché vogliamo riscattarci e provare a vincerla".