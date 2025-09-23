Beach soccer Gori "super" al mondiale per club. Ora gli mancano 15 gol per arrivare a quota mille

E ora ne mancano (solo) 15 di gol al formidabile beacher viareggino Gabriele Gori per raggiungere quota mille reti in carriera nel beach soccer fra tutte le competizioni ufficiali giocate con maglie di club (in Italia e all’estero) e nazionale.

Idolo assoluto e mito vivente di questa disciplina sportiva, Gori continua a stupire nonostante i 38 anni suonati. Il suo personale bottino realizzativo nella recente World Winners Cup (il mondiale per club di beach soccer) che ’Gabrigol’ ha disputato a Catania con la maglia degli slovacchi dell’Husty è stato di 15 reti: una cifra impressionante se si tiene conto che è stata ottenuta in sole quattro partite giocate. Parte del merito per altro è anche di un altro viareggino, il portiere Matteo Costa: suo compagno di squadra e autore di alcuni assist per l’eterno fuoriclasse goleador.

Gabriele Gori solo in questo anno solare 2025 (nel campinato di Serie A ha vestito i colori della Sambenedettese) ha segnato finora 51 reti, portando così il suo totale complessivo all-time a 985. Quota 1000 è sempre più vicina per “Tin-Tin” Gori, ex Vbs, Pisa e Catania. Tutta Viareggio e la Versilia fanno il tifo per lui.