Beach soccer: il bilancio dal 2010 a oggi, dopo l’ultima tappa di Serie A ad Alghero. Per la Vbs 170 vittorie su 250 gare disputate

Con la vittoria di lunedì contro la Sambenedettese nell’ultima gara della tappa di Alghero della prima fase della Serie A di beach soccer, il Viareggio ha raggiunto una doppia cifra tonda: 170 vittorie in 250 gare ufficiali disputate dal 2010, l’anno di nascita della società bianconera. Numeri di indubbio rilievo che testimoniano la capacità della Vbs di restare stabilmente ai vertici del beach soccer, italiano ed europeo. E le premesse affinché ciò accada anche in questa stagione ci sono tutte: le tre vittorie (una ai rigori) nelle quattro partite della 1ª tappa di Poule Scudetto infondono enorme ottimismo, pensando al prossimo appuntamento in calendario: la Coppa Italia, in programma a San Benedetto del Tronto a fine mese, dal 26 al 29 giugno.

Il campionato riprenderà invece il 9 e 10 luglio a Castellammare di Stabia: i viareggini (quinti con 7 punti, 2 in meno delle capolista Catania, Pisa, Samb e Napoli) se la vedranno con le due formazioni etnee: la Domusbet.tv e il We Beach. "I successi su Pisa e Sambenedettese ci hanno dato una grande spinta – sottolinea il tecnico Francesco Corosiniti – li abbiamo ottenuti con merito, mostrando efficacia offensiva e solidità difensiva, ma anche nelle sfide con Napoli e Roma abbiamo fatto vedere buone cose. Occorre tener presente che non siamo mai stati al completo: ci mancava Camillo Augusto, che ci tornerà utilissimo dalle prossime gare; e poi Genovali è tornato anzitempo a casa perché è diventato papà! Abbiamo notevoli margini di progresso". "E c’è voglia di aiutarsi reciprocamente per raggiungere l’obiettivo – dice ’Ciccio’ Corosiniti – la società ha saputo creare una sapiente combinazione tra elementi esperti e molto forti come Carpita, Genovali, Remedi, Bruno Xavier, Jordan, Eudin, Gean Pietro e i tanti giovani che stiamo facendo crescere. Sono molto contento poi di Rombi e Sassari. Tra i 2005 Matteo Santini ha dato un contributo significativo, segnando una doppietta alla Samb. Sono inoltre contento che ad Alghero abbiano esordito sia Tommaso Belluomini che Matteo Moretti".