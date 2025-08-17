Beach soccer: il memorial “matteo Valenti“. Cade a sorpresa l’Hotel Bella Riviera. Il poker di gol di Giordani per il Marina 75

Serata di sorprese al Memorial Matteo Valenti. Nella categoria Open cade l’Hotel Bella Riviera sconfitto 2-1 dal Madoglass. Non basta il centro di Tabarà al cospetto dei centri di Passaglia e Dalle Mura. Sempre nella categoria Open tanto equilibrio anche tra Immobiliare Elite e Marina 75 con i primi che si impongono ai rigori, dopo il 4-4 dei regolamentari. Martinelli, Colombi, Frosina e Pelucchini a referto per l’Immobiliare Elite, mentre per la Marina 75 il protagonista assoluto è Giordani che realizza un fantastico poker.

Nell’Under 18 molto bene la Nhc Team che liquida 7-3 la Croce Verde Viareggio. Alla tripletta di Diez si aggiungono gli acuti di Lombardi, Diridoni, Minichino e Fruzzetti. Alla Croce Verde Viareggio non bastano la doppietta di Falorni e il centro di Rometti. Equilibrio tra Fc Lido Pro e Cabeza Loca, terminata 4-4 e vinta ai rigori dall’Fc Lido Pro. Per la Fc Lido Pro a doppietta di Vannuccini e singoli di Vecoli e Ghilarducci. Per la Cabeza Loca doppio Bianchi e singoli di Cusini e Divaccaro.

Nell’Under 16 l’Hotel Tahiti/La Ghenga strapazza 6-0 la Maincas Fc. Alle doppiette di Pellegrini e Barsotti si aggiungono i centri di Santini e Bertacca. Infine nella Under 14 il Sos Cafoni batte 6-3 la Croce Verde Viareggio. Decisive le doppiette di Guidetti, Ferri e Cariotti per rendere vani i centri di Minichini, Strambi e De Sensi. Molto più equilibrio tra Cabato Fc e All Star Hair, terminata 5-4. Decidono la tripletta di Falorni ed i singoli di Bonuccelli e Benassi. Agli sconfitti non bastano Vairo e la tripletta di Lo Monaco.

Sergio Iacopetti