Beach soccer mercato. Ufficiali Xavier e Sassari alla VBS. Intanto Pugliese rinnova col Pisa

Il beach soccer mercato prosegue in vista della stagione 2025. Mentre nel Pisa rinnova un altro viareggino (Fabio Pugliese) ecco che il Viareggio ufficializza due nuovi acquisti, da noi tuttavia già anticipati su La Nazione.

Bruno Xavier. Se c’è un giocatore che più e meglio rappresenta l’immagine del beach soccer nel mondo quello è senza dubbio Bruno Xavier, fuoriclasse dalla leadership impressionante. Per il campione brasiliano classe ’84 si tratta di un ritorno alla VBS dopo l’esperienza del 2019. È considerato una leggenda vivente di questo sport: il suo palmares parla per lui, con tanto di due Mondiali, quattro Champions League ed altrettanti scudetti vinti in Italia (due di seguito col Terracina 2011-2012 e due di fila col Pisa 2021-2022). "Bruno è il beach soccer – commenta il responsabile tecnico della Farmaè Viareggio Stefano Santini – siamo felici e fieri di riaverlo nella nostra squadra. È il profilo ideale per portare avanti il nostro progetto e per puntare a vincere. Per i nostri giovani giocarci insieme sarà un’opportunità irripetibile, potendo imparare tantissimo da lui".

Samuele Sassari. Un altro azzurro campione d’Europa in mezzo ai tanti stranieri (oltre a Bruno Xavier sbarcheranno al Bagno Flora pure Eudin, Jordan, Camilo Augusto ed il portiere Gian Pietro) per il Viareggio. Il 29enne Sassari, proveniente dal Milano con cui ha disputato le ultime due stagioni, è un duttile esterno impiegabile pure come riferimento offensivo, abile tecnicamente e con buona capacità realizzativa. Dagli approcci con il beach soccer in Liguria nel 2018, Sassari ha vissuto una crescita costante che l’ha portato a vincere uno scudetto nel 2021 e ad esordire in Nazionale nel 2022. In bianconero ritroverà i compagni Carpita, Genovali e Remedi con cui vinse l’Europeo 2023 ad Alghero. "Ho scelto Viareggio – spiega – perché qui ci sono la volontà e le condizioni per vincere".