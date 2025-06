Beach soccer: oggi alle 18.30 per i bianconeri c’è l’ottavo di finale contro il Brancaleone. Coppa Italia a San Benedetto del Tronto: la Vbs vuole alzarla... ma sarà senza Jordan

La Coppa Italia è un pensiero fisso nella testa del Viareggio Beach Soccer. C’è un solo modo per conquistarla: vincere tutte e 4 le partite che i bianconeri giocheranno a San Benedetto del Tronto a cominciare da quella odierna (alle 18.30): l’ottavo con Brancaleone. Un successo varrebbe l’accesso ai quarti, dove poi subito domani i ragazzi di ’Ciccio’ Corosiniti troverebbero una tra Pisa e Vastese. Sebbene i calabresi possano apparire avversario morbido sulla carta (attualmente sono ultimi in Poule Promozione di Serie A), il tecnico dei viareggini sta in guardia. Per com’è strutturata, infatti, la competizione non concede margini d’errore: perdere una gara significa doversi accontentare di disputare le finali di consolazione. E non è certo una prospettiva gradita alla VBS (3ª nelle ultime 2 edizioni di Coppa) che sarà senza Jordan: il fuoriclasse portoghese ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo costringerà a dare forfait. Un’assenza pesantissima, per lo spessore tecnico e caratteriale del giocatore, ma Corosiniti non cerca alibi riponendo piena fiducia nella squadra. "Non vogliamo piangerci addosso – mette in chiaro – andiamo a San Benedetto con ottimismo e la convinzione di poter competere con tutti. In questi giorni ci siamo allenati molto bene, con intensità e qualità. Io credo fermamente nella cultura del lavoro e sotto questo aspetto il gruppo è inappuntabile. I giovani continuano a crescere rapidamente e pure loro ci daranno una mano". Per la Coppa Italia Corosiniti avrà a disposizione il pivot italo-brasiliano Camillo Augusto, assente nella prima tappa della Poule Scudetto di Alghero quando i bianconeri raccolser 3 vittorie a fronte di un solo k.o.