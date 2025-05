Beach soccer. Presentato il Valenti: si gioca dall’11 al 17 agosto

Il memorial “Matteo Valenti” è giunto quest’anno alla sua ventesima edizione: uno straordinario traguardo, che verrà celebrato nel migliore dei modi, per onorare il ricordo di Matteo e anche di Attilo Simonetti. È stato tolto il velo sulle date della più importante rassegna di calcio su su sabbia dell’estate viareggina: “il torneo dei tornei“ si giocherà dall’11 al 17 agosto al Beach Stadium intitolato proprio a Matteo Valenti, che una volta sorgeva sull’arenile del Muraglione in Darsena mentre ormai da anni ha trovato la sua ideale collocazione al Flora Beach Village sul lungomolo di Viareggio.

Il “Valenti“ vedrà protagonisti anche in questa edizione 2025 oltre 500 giocatori di diverse categorie. L’altra sera durante la cena con gli sponsor della Farmaè Viareggio Beach Soccer è stata presentata la t-shirt ufficiale della 20ª edizione del memorial, disegnata come lo scorso anno da Fabio Toscano, artista e tatuatore viareggino di assoluto livello (oltre che grande appassionato di pallone).

"Questo torneo ha uno straordinario potere aggregativo – ha sottolineato Gloria Puccetti, la madre di Matteo – centinaia di ragazzi si avvicinano al movimento del beach soccer e se ne appassionano, portandolo avanti nel nome di Matteo. Lo sport è un imprescindibile vettore di socialità: insegna ai ragazzi valori preziosi e li tiene lontani dai pericoli". A fare gli onori di casa come sempre è stato il deus ex machina della VBS Stefano Santini. La cena con gli sponsor della Farmaè Viareggio è stata pure l’occasione per presentare, insieme all’assessore allo sport Rodolfo Salemi e alla presidente del Consiglio comunale Paola Gifuni, l’appuntamento che dal 9 al 14 settembre sempre al beach stadium “Matteo Valenti” vedrà sfidarsi i migliori giocatori e giocatrici europei, alla caccia del titolo continentale.

Nel prossimo biennio (2025 e 2026) Viareggio come noto ospiterà infatti la Superfinal degli Europei di beach soccer: un evento di clamorosa rilevanza che proietterà ancora una volta la città nell’élite internazionale di questa disciplina su spiaggia.