Beach Soccer: Viareggio debutta contro Napoli nella Serie A ad Alghero

La stagione del beah soccer è alle porte. Venerdì 30 maggio inizia il campionato di Serie A, con la prima tappa ad Alghero: nel match del debutto la Farmaè Viareggio Beach Soccer affronterà il Napoli. La tappa sarda durerà quattro giorni, fino a lunedì 2 giugno in cui la Vbs, dopo aver trovato la Roma sabato 31 maggio ed il Pisa nel derbyssimo di domenica 1° giugno, si scontrerà con la Sambenedettese del grande ex Gabriele Gori. Ufficiale anche il calendario della Coppa Italia: sarà la vincente del preliminare tra Brancaleone e Sakro Crotone l’avversaria del Viareggio negli ottavi di Coppa Italia giovedì 26 giugno alle 17.15 a San Benedetto del Tronto. In caso di successo i bianconeri se la vedrebbero con una fra Pisa e Sicilia nei quarti in programma venerdì 27 alle 18.30. In semifinale, sabato 28 alle 21, la rivale potrebbe essere una tra Catania, Sambenedettese, Chiavari, Bologna e Roma. La finalissima si disputerà domenica 29.

Intanto il confermatissimo tecnico Francesco Corosiniti si appresta a vivere la sua 3ª stagione di fila sulla panchina viareggina. "Siamo ripartiti con nuove motivazioni, carichi e felici di poter ricominciare – dice ’Ciccio’ Corosiniti – ci presentiamo con un parco giocatori rinnovato, formato da grandissimi campioni. Sarà fondamentale riuscire a creare un gruppo solido in campo e fuori, con un obiettivo comune. L’aspetto psicologico è determinante, la differenza poi la farà la qualità dei singoli. Probabilmente non saremo al top nella prima tappa. Sappiamo che il tempo a disposizione è poco e cercheremo di sfruttarlo al massimo". "L’anno scorso le cose purtroppo non sono andate come speravamo, abbiamo incontrato molte difficoltà – spiega il coach – ma è stata comunque un’esperienza formativa, anche più di quella del 2023, quando abbiamo vinto lo scudetto. Proveremo a non ripetere certi errori e a puntare a vincere, misurandoci con altri club che hanno allestito organici competitivi". La decisione di ridurre numericamente la rosa della prima squadra rispetto al recente passato viene così spiegata: "È stata una scelta concordata con la società, compiuta con l’intento di dare più spazio ai nostri giovani e permettere loro di crescere. C’è una nuova generazione di giocatori viareggini pronta ad emergere. Cercheremo di fare in modo che questo processo si compia il più in fretta possibile".

Simone Ferro