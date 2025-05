Beach tennis campionato provinciale Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Enterprise stellare, stavolta il titolo è suo

La 19ª edizione del campionato provinciale di beach tennis indoor, organizzato dalla Uisp Forlì-Cesena, circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s, ha incoronato vincitrice la formazione dell’Enterprise. Il team capitanato da Christian Erani ha prevalso 3-1 in finale contro gli Smashers, ribaltando il verdetto della passata stagione, al termine di un match intenso ed emozionante disputato al Polisportivo ‘Valdimiro Cimatti’ di Roncadello (nella foto le due formazioni, a destra i nuovi campioni dell’Enterprise).

Forte di un gioco solido e di strategie ben diversificate, Enterprise ha saputo imporre il proprio ritmo e capitalizzare le occasioni. La finalissima in questione ha confermato quanto il beach tennis sia disciplina coinvolgente e in crescita, offrendo spettacolo a ogni scambio e mettendo in luce il talento e la determinazione dei partecipanti. La rosa dei vincitori: oltre a Erani, Roberto Garavini, Francesco Guardigli, Matteo Albertini,Fabio Dall’Agata, Michele D’Andria, Nicolo Lombini, Filippo Sansoni e Marco Govoni.

Nella finalina di consolazione per il terzo posto, inoltre, i Chicos hanno avuto la meglio sulla formazione della Gt Auto, conquistando un meritato podio e confermando la qualità e la competitività del torneo. Il successo di questa stagione non solo testimonia l’interesse verso il beach tennis, ma è di soddisfazione per l’Uisp, capace di promuovere uno sport accessibile, divertente e adatto a tutti.

m. lo.