BEACH TENNIS INDOOR. I Chicos riposano,. Smashers in testa

Si sono disputate le gare della 12ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Nuovo cambio al vertice della classifica dove, approfittando del turno di riposo dei Chicos, tornano gli Smashers che hanno demolito il fanalino di coda H2O. Successi pieni anche per G.T. Auto ed Enterprise.

I risultati: G.T. Auto-Mem & Co 5-0, Smashers-H2O 5-0, Over the Top-Enterprise 0-5; ha riposato Chicos. Classifica: Smashers 118; Chicos 113; Enterprise 98; G.T. Auto 80; Over the Top 73; Mem & Co 33; H2O 10.