Beach tennis indoor:. Over the Top aggancia il Bagno Vela

Si è disputata la 14ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Allunga a +17 la capolista Over Forever, che batte il Bagno Vela (agganciato da Over the Top) e sfrutta il riposo dell’inseguitrice Enterprise. Risultati: Mem & Co-Bagno Andreucci 1-4, Over Forever-Bagno Vela 4-1, Over the Top-Idraulica Cucchi 4-1, H2O-Smashers (rinviata); ha riposato Enterprise. Classifica: Over Forever 147*; Enterprise 130*; Over the Top**, Bagno Vela 112; Smashers 106***; Bagno Andreucci 87; Idraulica Cucchi 56; Mem & Co 43*; H2O 2*** (ogni * una gara in meno).