Beach tennis indoor: sorpasso in virtù della differenza games. Smashers da brividi

Si sono disputati gli ultimi recuperi delle gare del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s.

Questi i risultati: H2O-Idraulica Cucchi 2-3, Smashers-H2O 5-0, Enterprise-H2O 5-0. Gli Smashers hanno dunque sfruttato il recupero, riuscendo così ad agganciare gli Over Forever in testa alla classifica. Risultato che, in realtà, gli consente di sopravanzarli per differenza games.

Classifica finale: Smashers e Over Forever 199; Enterprise 189; Over the Top 152; Bagno Vela 141; Bagno Andreucci 137; Idraulica Cucchi 89; Mem & Co 82; H2O 24.

È stata resa nota, intanto, la griglia playoff. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Mem & Co-Smashers, Over the Top-Bagno Vela, Enterprise-Bagno Andreucci e Idraulica Cucchi-Over Forever.