Beach tennis: ottimi risultati dell’atleta dei Bad Players. Elena Francesconi stupisce anche in Brasile

Elena Francesconi, portacolori del Bad Player di Torre del Lago, sempre più protagonista in Brasile con una serie di risultati più che convincenti. In questa trasferta brasiliana Elena ha partecipato a tre tornei. Il primo in ordine cronologico a Maresias un BT200 (con un montepremi di 15.000 dollari) dove in un lotto di centinaia di concorrenti di alto livello si è fermata in semifinale contro la vincente della manifestazione.

Il secondo a Feira de Santana un Sand Series BT400 (con montepremi di 35.000 dollari). Dopo aver battuto nei quarti di finale la ex coppia numero uno del ranking mondiale Diaz-Miller si è dovuta arrendere ancora una volta in semifinale.

Poi il terzo torneo della lunga trasferta brasiliana, un altro Sand Series BT400 a San Paolo (montepremi di 75000 dollari) dove è uscita ai quarti contro l’attuale coppia numero 1 mondiale che poi alla fine ha vinto il torneo. Insomma Elena Francesconi sconfitta, ma dalle coppie che poi hanno alzato il trofeo.

Per Elena Francesconi sono stati i primi tornei con la nuova compagna Nicole Nobile con la quale giocherà tutta la stagione estiva. Un ottimo inizio non c’è che dire con la soddisfazione di tutto il Bad Player e naturalmente dei genitori che l’hanno seguita in tutto questo suo percorso che ha portato la ragazza a fare tanti sacrifici anche per la sua volontà di non abbandonare comunque gli studi.

"Un risultato che parla di talento – afferma Alberto Tommasi istruttore della Bad Player – dedizione e di un lavoro di squadra straordinario. Dietro ogni punto c’è il cuore di Elena, la visione dei nostri istruttori e la passione che ogni giorno respiriamo nella nostra scuola".

Ora si attendono nuove conferme dai prossimi tornei che la giovane talentuosa Elena Francesconi farà in questa stagione di beach tennis.