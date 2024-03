Beach tennis. Over Forever a segno, primato consolidato

Si è disputata la 15ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor del circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. La capolista Over Forever ha approfittato del turno di riposo per recuperare la gara con Over the Top e allungare sull’Enterprise (-19), che ha penato per avere ragione di un irriducibile Bagno Vela incamerando 10 punti contro i 12 della battistrada. Vincono anche gli Smashers e adesso ‘vedono’ il secondo posto.

Risultati: Mem & Co-Smashers 0-5, Over the Top-Bagno Andreucci (rinv.), Idraulica Cucchi-H2O (rinv.), Enterprise-Bagno Vela 3-2; rip. Over Forever. Recuperi: H2O-Smashers 0-5, Over the Top-Over Forever 1-4. Classifica: Over Forever 159*; Enterprise 140*; Smashers 136**; B. Vela 117; Over the Top 115**; Bagno Andreucci 87*; Idraulica Cucchi 56*; Mem & Co 43*; H2O 2*** (* gare in meno).