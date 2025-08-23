Beach tennis. Riflettori puntati sul Fantini Club. Arrivano i big internazionali

Il Fantini Club apre le porte al beach tennis internazionale. Da mercoledì a sabato prossimi si accenderà infatti il palcoscenico d’eccellenza col BT200 dell’Itf world tour, torneo di doppio maschile e femminile di caratura internazionale con 15mila dollari di montepremi, frutto di una collaborazione con la Federtennis e l’International tennis federation (Itf).

Oltre 140 coppie da più di 20 nazioni, tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia, si sfideranno sui campi allestiti direttamente sulla spiaggia, trasformando il Fantini Club in una cittadella della passione sportiva. In vista del BT200, il Fantini Club si prepara con un assetto da grande evento. Saranno infatti disponibili 11 campi da gioco, distribuiti sull’area dello stabilimento, per offrire un programma di incontri continuo e diffuso lungo tutta la spiaggia.

Sul campo centrale, identico per dimensioni e allestimento a quello utilizzato per il Pro Tour di beach volley, verranno montate due tribune per il pubblico. Il torneo assume il valore di test pre-mondiale, essendo programmato a poche settimane di distanza dai Campionati del mondo di beach tennis, che si terranno a Cesenatico dal 1 al 7 settembre.

Non solo competizione. Il BT200 sarà un’esperienza aperta alla città di Cervia, grazie a iniziative collaterali che valorizzeranno il territorio e coinvolgeranno il pubblico sportivo e familiare. Come prologo, dal 29 al 31 agosto, si disputeranno anche i tornei di doppio maschile, femminile e misto open e tpra; nonché maschile e femminile U16 e U14.

r.r.