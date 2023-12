Beach tennis. Simona Bonadonna sei volte campionessa del mondo

Il tetto del mondo del beach tennis parla ancora italiano, seppur in codominio col Brasile, paese organizzatore dell’edizione 2023 – conclusa domenica – della Beach Tennis World Cup. Ma, in particolare, parla ancora forlivese, visto che la capitana non giocatrice della nazionale italiana – al suo sesto titolo come coach – è la forlivese Simona Bonadonna, classe ’76 già numero 1 del mondo di beach tennis, un trascorso giovanile da tennista e un radioso presente come tecnico. Ha fondato la B-Side Beach Tennis Coaching, tra Forlimpopoli e Bologna, perché il beach ormai non è solo spiaggia ma molto anche indoor.

Campi che sarebbero serviti anche in questa Beach Tennis World Cup, disputata in Brasile ma sospesa per maltempo prima del doppio di spareggio, nella finalissima tra azzurri e padroni di casa. Alla fine, la giuria, ha deciso di dichiarare Italia e Brasile campioni a pari merito nella World Cup giocata sulle spiagge di Maresias a Sao Sebastiao. La pioggia battente aveva interrotto la finale sul punteggio di 1-1. Dopo la sconfitta del doppio femminile di Giulia Gasparri e Nicole Nobili (6-1, 6-4), era arrivato il successo nel doppio maschile con Mattia Spoto e Michele Cappelletti (6-1, 6-3).

L’Italia era arrivata in finale in maniera travolgente, vincendo cinque sfide su cinque, tre nel girone di qualificazione: 3-0 a Germania, Giappone e Curaçao. Poi il doppio successo per 2-0 in quarti e semifinali contro Argentina e Spagna. Tra l’altro entrambi i tecnici finalisti sono romagnoli, visto che il Brasile è guidato, ormai dal 2018, dal ravennate Alex Mingozzi.

Con Simona Bonadonna si è congratulata anche l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli, per il nuovo successo iridato: "A Forlimpopoli siamo davvero orgogliosi per questa notizia splendida, perché Simona è una di noi, e come dirigente dell’Asd Campo Centrale ha contribuito a diffondere nella nostra città non solo il beach tennis, ma anche beach volley, foot volley e padel".

Ugo Bentivogli