Beach tennis, trasferta romagnola che è terminata con un totale di trentacinque medaglie. Dock Sport Village protagonista ai regionali: questa settimana le gare tricolori

Pioggia di medaglie per i tennisti ferraresi del beach. Nello scorso fine settimana si sono conclusi a Forlimpopoli, nelle strutture del ‘campo centrale’, i campionati regionali di beach tennis under FITP. La pluripremiata scuola del Dock Sport Village di Ferrara, capitanata dal maestro Patrizio Pallara, ha raggiunto ancora una volta risultati sorprendenti. In totale sono state vinte otto medaglie d’oro, tredici argenti e quattordici bronzi, confermandosi ancora una volta la miglior scuola di beach tennis dell’intera competizione. La formazione estense ha saputo primeggiare sia nelle gare individuali ed anche nei doppi misti. In dettaglio nel settore maschile si sono distinti gli atleti ferraresi Lorenzo Boldrini, Simone Mazzanti, Nicolò Zamboni, Edoardo Bertoncelli, Samuele Fantinuoli, Alessandro Cestari, Andrea Corli, Luca Casotti, Pietro Moroldo, Jacopo Bigoni e Francesco Marcone. Nel femminile, invece, si sono distinte le atlete Beatrice Guerra, Viola Fabbri, Lavinia De Angelis e Carlotta Nota D’Elogio. Nei doppi misti si sono distinti gli atleti ferraresi Simone Mazzanti, Beatrice Guerra, Nicolo Zamboni, Lavinia De Angelis ed Edoardo Bertoncelli. Una trasferta romagnola, quindi, che è terminata con un totale di trentacinque medaglie portate a casa dagli atleti ferraresi. In questa settimana la scuola del Dock Sport Village sarà impegnata a Roma per un nuovo appuntamento, si tratta dei campionati italiani under FITP di beach tennis, cercando ancora una volta di dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Mario Tosatti