BEACH TENNIS. Uisp-Lab84, bis di successi in vetta per Smashers

Si sono disputate le gare della 14ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Arrivano due nuove vittorie per la capolista Smashers, che asfalta Mem & Co e quindi fa il bis nel recupero con Over the Top. Tiene il passo comunque Chicos, che liquida senza affanni il fanalino di coda H2O e incalza a 5 lunghezze. Perde contatto dalla vetta invece Enterprise, ma perché non è scesa in campo.

Risultati: Smashers-Mem & Co 5-0, H2O-Chicos 0-5, G.T. Auto-Enterprise (rinviata); ha riposato Over the Top. Recuperata Smashers-Over the Top 5-0.

Classifica: Smashers 148; Chicos 143; Enterprise 98 **; G.T. Auto 92*; Over the Top 76; Mem & Co 33; H2O 10* (* gare in meno).

m. lo.