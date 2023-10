Beach tennis Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Una squadra in vetta

È scattato il 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Sotto i riflettori subito gli Smashers, a valanga. Successi netti, ma più combattuti, per Bagno Vela ed Enterprise, che hanno dovuto cedere rispettivamente 1 e 2 punti (ciò è dovuto ai parziali che sono stati vinti col punteggio di 7-6). Vincono anche Over the Top e Romagna Uno. Ricordiamo che quest’anno il campionato si svolge con girone unico.

Risultati: Romagna Uno-H2O 3-2, Passion Fruits-Smashers 0-5, Mem & Co.-Bagno Vela 0-5, Over the Top-Over Forever 4-1, Enterprise-Bagno Andreucci 5-0.

Classifica: Smashers 15; Bagno Vela 14; Enterprise 13; Over the Top 11; Romagna Uno 9; H2O 6; Over Forever 4; Mem & Co. 2; Bagno Andreucci 1; Passion Fruits 0.