BEACH TENNIS. Uisp, Over the Top balza al comando

Disputate le gare della 5ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. In attesa dei recuperi che riguarderanno Enterprise e Smashers, balza momentaneamente al comando Over the Top, tallonata da Over Forever. Vince facile il Bagno Andreucci contro il fanalino Mem & Co.

I risultati: Smashers-H2O rinviata, Mem & Co.-Bagno Andreucci 0-5, Bagno Vela-Over Forever 1-4, Idraulica Cucchi-Over the Top 1-4, Enterprise-Romagna Uno rinviata. Classifica: Over the Top 59; Over Forever 57; Enterprise 53*; Smashers 51*; Bagno Vela 48; Bagno Andreucci 28; Romagna Uno 20*; Idraulica Cucchi 16; H2O 7*; Mem & Co. 6 (* una partita in meno).