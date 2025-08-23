Beach volley 2x2 maschile. Parata di campioni sottorete: l’ex ct Mazzanti e il "fu» bomber della Roma Delvecchio

Ci sarà anche l’ex Ct della nazionale di volley femminile Daniele Mazzanti a gareggiare nel Torneo dell’Adriatico 2.0 di beach volley 2x2 maschile che si svolgerà a Marotta il 30 e 31 agosto. Gli organizzatori Marco Gresta e Gianluca Urbinati, ex calciatori professionisti dell’Alma Fano, dopo il grande successo della tappa ai Bagni Franco, hanno deciso di raddoppiare e per la chiusura dell’estate hanno allestito al Tritoni Beach di Marotta, il torneo 2x2 maschile che vedrà ai nastri di partenza la bellezza di oltre 30 coppie di pallavolisti provenienti da tutta la regione, tra cui appunto anche Daniele Mazzanti. Doverosi i ringraziamenti ai titolari dei bagni, la famiglia Pasquini e ai numerosi sponsor per le coppe e i ricchi premi messi a disposizione. Le premiazioni, alla presenza del sindaco di Mondolfo-Marotta Nicola Barbieri e dell’ex giocatore della Roma e della Nazionale Marco Delvecchio, domenica 7 settembre in spiaggia al Tritoni Beach in occasione dell’evento T-club.

