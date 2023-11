Beach Volley

Si conclude con un fantastico secondo posto, e soprattutto con la qualificazione alla Beach Pro Tour Finals, in programma a Doha (Qatar) dal 6 al 9 dicembre, il torneo in Brasile del modenese Samuele Cottafava (in foto), in coppia con Paolo Nicolai, che si è concluso domenica a Joao Pessoa, e che valeva come ultimo appuntamento Elite della stagione sulla sabbia: purtroppo la coppia italiana si è dovuta arrendere in finale agli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, campioni d’Europa in carica, che si sono imposti per 2-0 (2111 2118). In finale gli azzurri non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere nella convincente vittoria ottenuta in semifinale contro gli olandesi BoermansDe Groot, complice anche la prestazione eccezionale dei giovani campioni svedesi, team numero due del torneo e attualmente formazione che occupa la seconda posizione nel ranking FIVB. Nonostante la sconfitta finale, un ottimo torneo quello disputato dalla coppia federale, un grande risultato che ha permesso agli azzurri di ottenere punti importanti nel ranking, considerando anche che la manifestazione si era aperta per Cottafava – Nicolai con una doppia sconfitta nel girone di qualificazione.

r.c.