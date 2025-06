Beach volley, a caorle la guelfese giada ha ottenuto un gran secondo posto con erika ditta. Benazzi, che ritorno: "Avevo smesso, ma amo questo sport»

Il richiamo della sabbia è irresistibile. Lo è per la campionessa guelfese Giada Benazzi che nel 2024 stava pensando al ritiro dall’attività agonistica, e invece ha desistito presentandosi alla tappa del campionato italiano assoluto di Caorle dove è arrivata seconda insieme alla compagna di squadra Erika Ditta. Benazzi e Ditta sono state battute in finale 2-0 dalle campionesse italiane uscenti Chiara They e Sara Breindenbach, quest’ultima alcuni anni fa vinse il titolo tricolore proprio insieme a Giada. Il circuito del beach italiano pensava di avere perso una grande protagonista, invece la Benazzi si è presentata a Caorle più agguerrita che mai ed insieme ad Erika Ditta ha cercato di rendere la vita difficile alle due favorite They e Breindenbach.

"Avevo deciso di smettere – dice Giada – non stavo più bene in campo, arrivavo da due-tre anni con ritmi inaccettabili e dovevo fare una scelta. In questi nove mesi sono cambiate le carte a livello lavorativo e personale, il mio coach che è anche il mio compagno insieme ad Erika mi hanno spronato in maniera molto naturale, gli astri si sono ricongiunti e per amore di questo sport ho deciso di continuare a divertirmi e ho trovato in Erika un’ottima persona e nuova compagna di squadra". I risultati si sono visti subito, Benazzi e Ditta sono arrivate fino alla finale dove si sono dovute arrendere solo alla forza di quella che in questo momento è la miglior coppia femminile del beach volley italiano. They e Breindenbach non sono solo le campionesse uscenti, ma pure le grandi favorite per concedere il bis in questo campionato tricolore 2025.

Giada ed Erika però non faranno le comparse, e l’hanno dimostrato già nella tappa veneta di Caorle dove sono arrivate alla finale che ha assegnato i primi punti di questa edizione tricolore. Benazzi e Ditta erano all’esordio ufficiale insieme, c’è ancora qualcosa da migliorare a livello di intesa nel gioco, ma i presupposti sono già buoni. Dopo Caorle si torna il campo a Catania (27-29 giugno), poi Marina di Ravenna, Monte Silvano (Coppa Italia), Marina di Modica, Cordenons, Vasto e Termoli. Dal 5 al 7 settembre la tappa di chiusura di Bellaria Igea Marina e li si assegnerà il titolo tricolore di questo 2025.

a.m.