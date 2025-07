Beach Volley. Il King & Queen scalda i motori per Civitanova

L’edizione 2025 del King & Queen beach volley tour si terrà il 16 e 17 agosto e sarà una manifestazione ricca di significato per l’organizzatore Fulvio Taffoni perché festeggia 30 anni di organizzazione di eventi di beach volley. Dal primo nel 1996 a Porto San Giorgio all’ultimo in ordine cronologico il Queen of the beach serie A dello scorso 20-21 giugno a Vieste sono passati 6 lustri. Il torneo del Gargano vinto dalla montapponese Ludovica Menneccozi è stato il prologo per l’inizio dei festeggiamenti che culmineranno sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova. Il King & Queen beach volley tour il 16 e 17 agosto farà segnare l’edizione XXVI ed in questi trent’anni il grande traguardo di oltre 100 eventi ufficiali con copertura televisiva da Rai Sport a Telepiù poi Skysport. Di questi 100 appuntamenti oltre 50 del progetto King & Queen beach volley tour.

Manca un mese e mezzo ma la macchina organizzativa è al lavoro. Come vuole la prassi saranno invitati 16 atleti, 8 maschi ed 8 donne, dopo aver consultato la classifica ufficiale beach volley Fipav aggiornata probabilmente alla tappa siciliana del campionato italiano gold 1-3 agosto a Modica. Il King & Queen of the beach di Civitanova sarà un contenitore di sport, spettacolo, intrattenimento e partecipazione la vera mission nel dna del King & Queen beach volley tour.