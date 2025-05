Beach Volley Internazionale al Fantini Club di Cervia: Tappa del Pro Tour 2025

Da giovedì prossimo a domenica 11, il Fantini Club di Cervia torna ad ospitare il beach volley agonistico di livello internazionale. È infatti in programma la tappa italiana ‘futures’ Pro Tour 2025. Dopo l’esordio stagionale a Valencia, il tour mondiale fa tappa sulla Riviera Adriatica, proprio sulla spiaggia che ha fatto la storia del beach volley europeo, ospitando nel 1984 il primo torneo ufficiale del continente. Per quattro giorni, 160 atleti tra i migliori del ranking internazionale, in rappresentanza di 30 nazioni, si sfideranno nei tabelloni maschile e femminile.

Le competizioni prenderanno il via giovedì 8 maggio con i tabelloni di qualificazione, per entrare nel vivo venerdì e sabato con le gare degli ottavi e dei quarti di finale. Domenica alle 9 sono in programma le semifinali, mentre nel pomeriggio, alle 13 e alle 15, si giocheranno le finali, prima quella femminile, poi quella maschile. L’ingresso è gratuito per tutte le giornate, con copertura video in diretta streaming su Eurovolley.tv, YouTube CEV e Facebook Fipav (con commento in italiano).

In parallelo si disputa l’ottava edizione del torneo master riservato alle categorie over 45+, 55+ e 60+ (info ed iscrizioni a [email protected] o 335 7626737). Ma il calendario del beach volley del Fantini Club non è finito. Dal 22 al 25 maggio – novità assoluta – è in programma il ‘No block beach volley festival’ un evento di sport e socialità aperto a tutti i livelli, con tornei 2x2 (maschile, femminile e misto), in collaborazione con Beachvolley Europe.

Il 28-29 giugno si disputerà poi il ‘Fantini club major series’ torneo a 64 coppie tra maschile e femminile. Per quanto riguarda la pallavolo indoor, il Fantini Club avrà infine l’onore di ospitare la nazionale femminile di Julio Velasco, vincitrice dell’oro olimpico, in ritiro a Cervia dal 27 giugno al 4 luglio, nonché la nazionale maschile di Fefè De Giorgi, che si allenerà a Cervia dal 9 al 14 agosto.