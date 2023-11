Beach volley Pesaresi verso l’inizio della stagione in A. La Mattabel è pronta

La Mattabel Pesaro scenderà in campo questa domenica, sia nel maschile sia nel femminile nella massima serie di beach volley. Le ragazze giocheranno in casa allo Smash sport city domenica 26 alle ore 10 dove affronteranno Urban (Roma) ed RBT che detiene lo scudetto. I ragazzi saranno a Grosseto (Toscana) dove se la giocheranno con Beach Volley Maremma e Ibeach (Roma) dove gioca Andrea Lupo, uno dei top player del panorama italiano. Coach Tommaso Del Grande è carico e dice: " È bello essere tra le migliori 12 scuole di beach volley in Italia sia nel maschile sia nel femminile. Siamo consapevoli che affronteremo squadre super attrezzate, come ad esempio Urban che vanta giocatrici di livello assoluto ed hanno come allenatore Luca Tomassi, a cui mi ispiro molto, che ha vinto più volte il campionato italiano". E aggiunge: "Come l’anno scorso il nostro obiettivo rimane la salvezza. So che i miei atleti daranno il massimo ed applicheremo quello che abbiamo preparato in questi mesi." La serie A è composta da 4 giornate con la finale a maggio che decreterà chi scenderà in serie B e chi diventerà campione italiano. Ecco i giocatori e le giocatrici della Mattabel allenate da Tommaso Del Grande. Nel maschile Giacomo Ceccarelli (capitano), Tommaso Giunta, Luca Caliri, Luca Giardinieri, Francesco Amadori, Danilo Leglib. Nel femminile: Noemi Giusti (Capitana), Giorgia Chiavatti, Laura Toccacieli, Martina Cipollini, Ilaria Ottaviani, Marica Lucconi.

b.t.