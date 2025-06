Beatrice Stagnaro brilla al Brixia Next Gen: seconda nel disco con 43.55

La campionessa italiana Beatrice Stagnaro (Avis Macerata) è seconda nel disco a Bressanone dove ha centrato la misura di 43.55, dopo alcuni giorni da quando ha incrementato il record regionale di categoria a 45.15. Non sono mancati i buoni risultati per la selezione regionale di atletica al Brixia Next Gen, meeting internazionale under 18 a Bressanone. Quinti Marsel Provenziani (Avis Macerata), sceso a 4’00“87 nei 1500 metri, e la velocista Michela Pierantoni (Avis Macerata) nei 100 che hanno fermato il cronometro a 12“20 (-0.3). Settimo posto per la 4x100 femminile formata da Mariacrystal Pasquali (Collection Atl. Sambenedettese), Michela Pierantoni (Atl. Avis Macerata), Angie Anemone (Asa Ascoli), Eliana Rella (Asa Ascoli) che hanno tagliatgo il traguardo in 47“42. Ottavo posto per la giavellottista Lucia Giammarini (Atl. Ama Civitanova) che ha scagliato l’attrezzo a 36.73. La selezione delle Marche ha chiuso la manifestazione al decimo posto nella classifica finale, il treo è stato vinto dalla selezione veneta.