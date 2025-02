Beffa nel finale, Europa amara per Sarzana. Riba d’Ave fa suo il match d’andata di Ws Cup

SARZANA 4

RIBA D’AVE 5

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa.

RIBA D’AVE: Golpe, Sanucci, Silva R., Abreu, Correia, Albaraccin, Toledo, Silva A., Pato, Silva J. All. Lopes.

Arbitri: Ribo e Burgos (Spagna)

Reti: Borsi, Mattugini, Ortiz, De Rinaldis; Silva R., Albaraccin, Toledo (3).

SARZANA – Tanti rimpianti per l’Hockey Sarzana battuta di misura in casa dai portoghesi del Riba d’Ave nell’andata dei quarti di Ws Europe Cup. Una serata che avrebbe potuto prendere una piega ben diversa per Sarzana: rimasti in doppio svantaggio per metà gara, i rossoneri con grinta e cuore hanno raggiunto il pari con le reti di Mattugini e Borsi, senza però poi riuscire a contenere i lusitani, permettendo altri due vantaggi, con l’ultimo di Franco a soli 77 secondi dalla fine. A 31 secondi dalla fine poi la grande occasione con il rigore del possibile pareggio fallito da De Rinaldis. Alla fine arriva una sconfitta ma con uno svantaggio non insormontabile nel match di ritorno in Portogallo fra tre settimane.

La cronaca: l’equilibrio dei primi 9 minuti di gioco viene spezzato dal gol ospite a firma di Franco Toledo, autentico mattatore della serata. Non si fa attendere la risposta del Sarzana che nel giro di un minuto pareggia con Ortiz. Pallina al centro e...ad Albaraccin bastano 5 secondi per riportare avanti i suoi; a poco più di 6 minuti dall’intervallo arriva l’1-3 di Rui Silva. Nella ripresa un Sarzana arrembante mette alle corde gli avversari: arrivano così il 2-3 di Borsi e il pari a firma di Mattugini. A regalare la vittoria ai lusitani è però Toledo prima col gol del 3-4 poi, dopo il pari di De Rinaldis, quello del definitivo 4-5 a 77 secondi dalla sirena. Si chiude col rigore sbagliato da De Rinaldis. Sarzana sconfitto, ma la qualificazione è ancora apertissima.