Bel traguardo per Pietro: ma il futuro con la Effe è da sciogliere. Aradori, un canestro accademico. La laurea in Sport e management

In campo ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a saltare la prima parte della stagione, fuori dal rettangolo di gioco è stato invece un’anno davvero speciale per Pietro Aradori. Trentasette anni il prossimo 9 dicembre, l’ala nativa di Lograto nel novembre scorso è diventato padre, con la nascita di Axel. Se la stagione sportiva ha regalato gioie e dolori a Pietro Aradori e alla Fortitudo, la paternità è stato uno dei momenti più belli della sua vita. Un’annata piena iniziata nel aprile dello scorso anno con il lancio del marchio di streetwear Doggy, la nascita di Axel e coronato qualche giorno fa dalla laurea in sport e football management. Ma se il futuro di Aradori potrebbe continuare ad essere nello sport, magari dietro ad una scrivania, il presente dell’ala lombarda è invece ancora decisamente in campo.

In campo ma non è detto che il futuro di Aradori sia ancora legato alla Fortitudo e che rimanga sotto le Due Torri, in quella che a tutti gli effetti è casa sua, visto che il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno.

f.m.