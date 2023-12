Benaglia senza limiti. A 56 anni è nella top ten

Lorenzo Benaglia si conferma nella top ten mondiale di Aquabike. Il 56enne pilota di Lido di Savio ha conquistato un altro primato della sua incredibile carriera che lo ha visto partecipare a 35 campionati italiani e a 22 mondiali, ottenendo sempre ottimi risultati. Soltanto nel 2017 infatti non è riuscito a chiudere nei primi dieci. Il dato curioso è che l’ottavo posto ottenuto nel ranking mondiale della categoria Runabout Gp1 è arrivato senza che abbia gareggiato nella prova conclusiva del mondiale tenutasi a Balige in Indonesia, per colpa dell’ennesimo problema alla moto d’acqua con cui ha dovuto convivere per tutta la stagione. Durante le prove per stabilire i tempi di gara per la griglia di partenza, si è rotto lo scafo della sua Yamaha e dunque si è dovuto ritirare. "Ho vissuto un week end da turista – afferma scherzando Benaglia – ma sono comunque soddisfatto perché questo ottavo posto somma i risultati di tutte le gare del circuito UIM e conferma che la mia stagione è stata positiva nonostante ad alcune gare non abbia preso parte per problemi alla moto. Se avessi gareggiato in Indonesia sarei arrivato quinto, ma sono contento anche così. Ora mi preparerò per la nuova stagione che inizierà a fine marzo in Vietnam con la prima prova del campionato mondiale e non penso minimamente a ritirarmi. Nonostante sia un vecchietto, riesco ancora a tenere testa ai giovani piloti".

Luca Del Favero