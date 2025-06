Benny Cup 2025: Sport e Solidarietà in Memoria di Lorenzo Benincasa

"Se si prende un impegno lo si mantiene fino alla fine": quella che, da sempre, è stata la filosofia di vita di Lorenzo Benincasa, ’Benny Coach’, maestro per centinaia di ragazzi cresciuti nllo sport ispirandosi ai suoi valori, allenatore, ideatore di trofei internazionali, ma anche volontario (per l’opera svolta durante il sisma divenne cittadino onorario di Finale Emilia), è risuonata sabato sui campi della Monari Nasi che hanno ospitato l’edizione 2025 della Benny Cup. Organizzata dal figlio di Lorenzo, Federico Benincasa, ha visto la partecipazione di 20 squadre di ragazzini appartenenti alla categoria 2017 e che si sono sfidate in un clima di amicizia e solidarietà, anche perché da sempre la Benny Cup sostiene la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), oltre alla grande attenzione all’inclusione, con la presenza di due squadre di special football dell’associazione Tsm, che si sono sfidate nel corso del pomeriggio, in piena coerenza con quelli che sono gli ideali e i valori della Benny Cup.

Al di là dell’aspetto sportivo (per la cronaca, hanno vinto i bambini del Fiorano, davanti a Pgs Smile, Sanmichelese e Due Ponti), il progetto benefico e di sensibilizzazione sul tema della lotta ai tumori, e della prevenzione, ha visto la presenza anche di Idunn, il dinosauro rosa simbolo del progetto Arte & impresa a favore di Lilt. Inoltre, nel parchetto adiacente i campi, è stata scoperta una panchina dedicata a Lorenzo Benincasa, con una targa commemorativa.

"La Benny Cup, anche stavolta, è stata un messaggio, è stata emozioni e ricordi, una giornata di sport, amicizia e lealtà, resa possibile da chi ha creduto in questo progetto. Un grazie sincero a tutti i volontari, agli artisti, agli sportivi, agli amici e alle famiglie che hanno messo il proprio cuore in ogni piccolo gesto, portando avanti la sua missione non solo contro i tumori, ma un progetto sociale che unisce, condivide e costruisce legami veri", nelle parole di Federico Benincasa.