Bentornata Venere Azzurra: "Ripartiamo con orgoglio"

Rivoluzione nella pallanuoto alla Spezia, dove rinasce l’Asd Venere Azzurra con le prime squadre maschili e femminili, in un periodo reso particolarmente difficoltoso dalla chiusura della piscina ’Mori’. Il club del presidente Giuseppe Lo Presti, scongiurato lo spauracchio della cessazione, ha optato per soluzioni alternative, contando su un mix di spirito di squadra e solidarietà da parte di altre società: la Rari Nantes La Spezia e il Rapallo Nuoto, nella persona di Alessandro Martini. In attesa dei calendari, prendono forma le prime squadre: la maschile parteciperà al campionato di serie C sotto la guida del confermato coach Carlo Foti (la scorsa stagione il sodalizio era sotto il nome della Marina Militare). Il roster vedrà l’innesto di giocatori di grande esperienza e qualità come Riccardo Virdis e Giacomo Telara in arrivo dal Lerici Sport, che si uniranno al gruppo già esistente, composto in gran parte da atleti del vivaio, più elementi quali Benedetto Manzini, Giovanni Medri, Nicolò Barale e Leonardo Rapallini. Va avanti anche il settore giovanile, con le formazioni Juniores, Allievi, Ragazzi ed Esordienti. "L’obiettivo primario, al di là dei risultati, è salvaguardare il diritto dei nostri ragazzi a praticare il proprio sport – commenta Foti – ci alleniamo ovunque ci sia uno spazio acqua disponibile, muovendoci tra Liguria e Toscana. La vera forza motrice e il nostro orgoglio risiedono nella disponibilità, nell’entusiasmo e nella serietà dei ragazzi e dei loro genitori. Per questo non molleremo e lotteremo per esserci, fino alla sirena finale".

A dare manforte, il main sponsor Mg Financial Advisors di Massimo Gatto. Ripartirà dalla B la squadra femminile, che torna quattro lunghi anni di assenza, con al seguito una formazione under 20, "con l’intento di ridare la possibilità di praticare questo sport alle ragazze della provincia". La rinascita vede il ritorno in calottina di alcune protagoniste della cavalcata vincente che portò alla promozione in A2 (mai disputata per ragioni economiche), affiancate da volti noti dell’ambiente acquatico locale, affiancate dalle giovanissime. A guidare le "Veneri" sarà Alessia Pistolesi, che torna in veste di tecnico - panchine...in famiglia, dato che a fine estate è convolata a nozze con Foti - , dopo aver chiuso qui la sua esperienza da giocatrice. "Queste ragazze dovranno fare da volano per riportare nel nostro territorio la pallanuoto femminile" ha esordito, sottolineando l’entusiasmo, la volontà e la passione che animano la rosa. Anche la femminile può contare sull’apporto di un main sponsor: Valdettaro Group di Ugo Vanelo "il cui sostegno è ritenuto vitale per la concretizzazione di questo sogno sportivo e sociale" spiegano dal club.

Chiara Tenca