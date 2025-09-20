Bentornati Tanti piccoli atleti al ’Marfoglia’

Acquista il giornale
Ripresa l’attività al campo di Ravenna dopo l’assegnazione della gestione: "Il Comune ha promesso che rinnoverà l’illuminazione"

di JACOPO CERONI
20 settembre 2025
L’Atletica Ravenna torna ad allenarsi al campo sportivo ’Marfoglia’ di via Falconieri e lo fa da padrona di casa, in seguito all’assegnazione della gestione della struttura ottenuta in estate. Le preoccupazioni della società in merito al futuro dell’impianto, e di conseguenza sull’incertezza per la ripresa delle attività, sono finalmente accantonate, ma ora serviranno diversi interventi di manutenzione, alcuni già avviati e altri in agenda.

"Siamo contenti, anche perché iniziamo la nuova stagione con positività – commenta il vicepresidente dell’Atletica Ravenna Gianfranco Corelli –. In estate il nostro Enrico Ricci ha vinto il campionato italiano juniores nei tremila siepi, e ad agosto ha partecipato agli Europei a Tampere, in Finlandia, confrontandosi con atleti di grande valore".

Ad ottobre ripartiranno le competizioni, ma l’attenzione della società è riservata anche alla ristrutturazione dell’impianto di via Falconieri, dove semplici lavori sono stati trascurati per decenni ed ora sono diventati urgenti. "Il Comune è già intervenuto cambiando il pallone esterno al campo, serviva un intervento perché era bucato. Poi bisogna sistemare all’interno".

Tra i lavori più urgenti e delicati, Corelli mette in cima alla lista la sostituzione dell’intera illuminazione. "Al momento le lampadine sono alogene e vorremmo sostituirle con un’alimentazione a LED, perché consumano meno. Il rinnovamento riguarderebbe tutta l’illuminazione, compresi i faretti che illuminano il perimetro esterno del campo. Il Comune ha promesso che interverrà e siamo fiduciosi, con l’accorciarsi delle giornate il discorso illuminazione diventerà sempre più fondamentale".

I lavori dentro all’impianto saranno accompagnati da quelli esterni al campo di allenamento. "La zona vicina a spogliatoi, uffici e segreteria non veniva rinnovata da decenni, ci sono porte e vetri rotti, alcune fognature sono da rifare. Purtroppo le tempistiche non sono sempre veloci ma siamo fiduciosi. Un altro passo avanti è l’accordo che abbiamo stretto con la Cooperativa San Vitale che curerà il verde e si occuperà delle pulizie. Le siepi sono state tagliate, l’erba è curata e sono contento perché l’immagine è nettamente cambiata".

