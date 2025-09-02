Bergamini sfiora il podio. Ferraresi ok a Lavarone

Fine settimana davvero impegnativo quello appena trascorso, che ha visto gli atleti del Ferrara Triathlon Club impegnati in diverse distanze.

A Lavarone il 30 agosto è andato in scena il Triathlon Cross Sprint, nella distanza 750 m a nuoto, 18 km MTB e 5 trail run. In campo femminile la solita Bergamini Anita (cat. M2) sfiora il podio posizionandosi quarta, mentre in campo maschile sono 3 gli atleti a concludere ottime prestazioni: Lazzari Luca (18° cat. M4), Astori Andrea (12° cat. M5) e Bottoni Michele (21° cat. M4).

A Cesenatico triplo appuntamento su formato Sprint No-Draft, Olimpico e l’inedito AS75 (1Km di nuoto, 60Km bi bici e 14Km di corsa). Il sabato ha preso il via la gara su distanza Sprint, la giovanissima Ossi Azzurra si posiziona sesta di categoria (YB), ottimi risultati anche per Valentini Massimo (8° cat. M2), Venturoli Marco (10° cat. M4), Chiossi Matteo (12° cat. M2), Bigoni Mattia (15° cat. S1) e Longhi Daniele (14° cat. M5).

Domenica le restanti due gare hanno visto un super prestazione di Zambelli Cinzia che si posiziona seconda di categoria (cat. M4) nella gara AS75, in campo maschile si sono fatti valere Di Barbora Manuel (10° cat. M3) e Barbieri Roberto (40° cat. M2). Su distanza olimpica record personali per Mantovani Alberto (32° cat. M3) e Pasello Simone (31° cat. M2).

Straordinario Sgarzi Dario che in terra austriaca a Zell am See conclude la gara su distanza 70.3 nel circuito Ironman.