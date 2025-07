Bergonzini è tornato "E adesso me la gioco"

Il motorsport permette di raccontare imprese di piloti che con tenacia, sacrifici e tanto lavoro riescono a farsi strada. Matteo Bergonzini ne è un esempio, per quanto ottenuto, nonostante mille difficoltà e necessari aiuti economici per gareggiare a livello professionistico. Il pilota di Spilamberto, dopo una pausa, nel 2025 è tornato alle competizioni che contano nel Campionato italiano Gran Turismo Endurance, condividendo una Porsche 911 Gt3 Cup con i compagni di squadra della SP Racing (deverikos e Fabiani). Ed è stato premiato con due podi, a Misano e Monza, e l’attuale seconda posizione di classe AM in campionato.

Bergonzini come è nata la passione per le corse?

"Grazie a un amico di famiglia che mi regalò un go kart a 8 anni. Giravo vicino a casa, poi si è capito che era meglio andare in pista: lì ho mosso i primi passi nelle competizioni. Due vittorie assolute del campionato regionale, il primo posto alla prima edizione del circuito cittadino di Maranello, poi il campionato italiano e le gare europee".

Diversi piloti con cui ha battagliato in pista, come Hamilton, hanno proseguito con le monoposto. Come mai ha preferito le auto a ruote coperte?

"Ho deciso di passare direttamente alla Clio Cup debuttando a Monza in un team molto professionale che partecipava anche al campionato mondiale vetture Turismo: ho imparato tanto dai tecnici, dai telemetristi e dai piloti di maggior esperienza che mi hanno fatto da insegnanti, dato che venivo dal kart. Due anni di campionato Clio Rs Cup con la Proteam mi hanno permesso di aggiungere un secondo e un terzo posto assoluto under 25 al mio palmares".

Nonostante i risultati e il talento,le deve farsi i conti in tasca e a tornare sui kart.

"Nel motorsport non è detto che se fai podi e vittorie automaticamente tu possa passare a campionati più importanti. Senza aiuti economici non si va da nessuna parte: per mancanza di sponsor e rimanere in allenamento sono tornato ai kart".

Succssivamente ecco il debutto nel campionato Tcr Italy dedicato a vetture turismo: una prima rinascita.

"Prima nel tricolore Tcr con una Seat Leon, poi evoluta in Cupra Racing: ho vinto il campionato nel 2018 e sono arrivato secondo nel 2019. Poi il Covid e problematiche ulteriori mi hanno costretto a fermarmi, restando nell’ambiente come istruttore per giovani".

Fu l’ultimo anno in un campionato di spessore, poi ecco il Covid. Ma anche l’arrivo di una figura importante per lei.

"La pandemia è stata pesante per tutti e ha aumentato la difficoltà a reperire supporti economici. Poi è arrivato Giovanni Minardi, figlio di Giancarlo, l’ex patron della Minardi di F1: per me non solo un manager, ma una grande persona; mi ha supportato e spronato a non mollare, fino al ritorno in pista in un campionato italiano a quasi quarant’anni".

Ed è arrivata la chiamata importante, grazie all’impegno di Minardi e all’interesse di SP Racing di Eugenio Pisani e Stefania Siliprandi che ha scelto di schierare nell’italiano endurance una seconda Porsche oltre a quella di Russo e Viky Piria, volto di Sky per la F1.

"Una scommessa, come sempre: pochi chilometri di test sulla Porsche 911 e subito debutto a Misano con un terzo posto. A Monza secondo posto sfumato per poco per una penalizzazione ricevuta, ma un buon terzo che ci permette di giocarci il campionato nella categoria AM. Ringrazio sia Giovanni Minardi sia SP Racing per questa opportunità oltre agli amici e ai miei sponsor [/EMPTYTAG]che mi hanno permesso questa bella esperienza. Mi trovo molto bene con tutti i tecnici e i piloti della scuderia. Il livello agonistico, come avversari e vetture, è molto alto. Un bel palcoscenico dove fare una bella esperienza e crescere molto ad ogni appuntamento".