Berrettini vince a Cervia. Piegato in finale Romano

Jacopo Berrettini si aggiudica il torneo Itf Men’s Future "Città di Cervia", trofeo "Coldwell Banker" (30.000 dollari di montepremi), disputatosi sui campi della Polisportiva 2000 di Cervia. Il tennista romano, fratello di Matteo impegnato a Parigi in questi giorni, ha onorato in pieno il ruolo di prima testa di serie battendo in finale Filippo Romano per 7-6 (2), 6-2. Berrettini ha giocato un match molto solido e determinato, si è visto subito che non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione, mentre il 19enne di Sarzana, entrato con una wild card, non è parso al livello dei match precedenti nei quali ha dato spettacolo, forse un po’ scarico dopo aver vinto tante partite in maniera brillante, con il suo tennis aggressivo e di notevole qualità.

"Faccio i complimenti a Filippo per l’ottimo torneo disputato – afferma Berrettini – e per la finale giocata. Voglio ringraziare il mio allenatore Gianmarco Micel, per come abbiamo lavorato per la conquista di questa trofeo che è il primo che vinciamo insieme, la mia famiglia venuta da Roma per vedermi e la mia ragazza che fa i salti mortali per starmi vicino". Il presidente della Polisportiva 2000 Cervia, Maurizio Tappi, ha dato a tutti appuntamento per il torneo Itf Wheelchair, che inizierà il 12 giugno, rimarcando il grande successo di questa edizione del torneo Itf Men’s Future.

Un successo collettivo, che si deve anche al lavoro importante del direttore del torneo, il maestro Enzo Bonaldo, il coordinamento dell’Itf Supervisor Pierluigi Grana ed il supporto di Riccardo Ragazzini, Monica e Michele Montalbini. l’evento rientra nel calendario della Sport Valley dell’Emilia-Romagna, nel progetto ’Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di Grandi Eventi Sportivi di interesse regionale per l’anno 2025’.