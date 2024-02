Berserker ko. Poca precisione contro Livorno

A Case Nuove di Gambassi il Berserker (squadra formata dai gruppi di Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli) cade per 6-9 contro il Livorno Cadetta, nella gara valida per la terza giornata del trofeo regionale Silvano Gesi, ovvero la seconda fase del campionato di Serie C regionale per quelle squadre che non concorrono alla promozione. Una gara lenta e contornata da continue e rocambolesche mischie in mezzo al campo. I Berserker risultano poco precisi senza mai riuscire a mantenere il possesso dell’ovale, ciò non ha permesso di concretizzare e migliorare il vantaggio dato da due calci di punizione realizzati da Burgassi. Una sconfitta da metabolizzare e da cui imparare in vista dei prossimi impegni stagionali.

Ecco la formazione: Giorgi, Tarquini, Liviu, Vincelles, Simoncini D., Cameli, Goretti (c), Fanciullacci, Banti, Rizzello, Goldman, Alessandri, Cannas, Burgassi, Niccolini. A disposizione: Lassi, Di Lauro, Simoncini A., Pineschi, Scaglione. Allenatore: Firenzani.